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Женщина погибла, еще три человека попали в больницу с отравлением в Шымкенте

Во вторник, 27 февраля, в Шымкенте случилась трагедия — женщина погибла, еще три человека попали в больницу с отравлением, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Источник: pixabay.com

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, несчастный случай произошел в микрорайоне Игилик.

"В частном жилом доме предварительно из-за неисправности отопительной печи на природном газе владелец дома погибла, три человека госпитализированы.

На место происшествия были задействованы 2 человека личного состава ДЧС и 1 техника, 3 человека и 1 техника АО «Интергаз», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации на сайте «Электронного правительства», утечки бытового газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом. Поэтому, если в квартире пахнет газом, то:

  • немедленно откройте окна, устройте сквозняк;
  • закройте вентиль на газовой трубе;
  • не включайте свет или бытовые приборы — искра может вызвать взрыв;
  • отключите электричество в квартире, а при большой утечке — в подъезде;
  • отключите все телефоны, так как они «искрят»;
  • выйдите на улицу;
  • вызовите аварийную службу по телефону 104.

Что делать если пахнет газом в подъезде:

  • предупредите жильцов о возможной опасности;
  • отключите электричество;
  • покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 104;
  • держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.

При входе в загазованное помещение надо выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.