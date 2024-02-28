Женщина погибла, еще три человека попали в больницу с отравлением в Шымкенте

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, несчастный случай произошел в микрорайоне Игилик.
"В частном жилом доме предварительно из-за неисправности отопительной печи на природном газе владелец дома погибла, три человека госпитализированы.
На место происшествия были задействованы 2 человека личного состава ДЧС и 1 техника, 3 человека и 1 техника АО «Интергаз», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации на сайте «Электронного правительства», утечки бытового газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом. Поэтому, если в квартире пахнет газом, то:
- немедленно откройте окна, устройте сквозняк;
- закройте вентиль на газовой трубе;
- не включайте свет или бытовые приборы — искра может вызвать взрыв;
- отключите электричество в квартире, а при большой утечке — в подъезде;
- отключите все телефоны, так как они «искрят»;
- выйдите на улицу;
- вызовите аварийную службу по телефону 104.
Что делать если пахнет газом в подъезде:
- предупредите жильцов о возможной опасности;
- отключите электричество;
- покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 104;
- держите подъезд под контролем, чтобы никто не зашел внутрь с зажженной сигаретой.
При входе в загазованное помещение надо выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.