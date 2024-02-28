Женщина погибла, еще три человека попали в больницу с отравлением в Шымкенте

Во вторник, 27 февраля, в Шымкенте случилась трагедия — женщина погибла, еще три человека попали в больницу с отравлением, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.