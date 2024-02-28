Комсомольчанину выстрелили в голову возле подъезда

На допросе 64-летний фигурант рассказал, что вступил в словесный конфликт с потерпевшим возле одного из подъездов. Когда обстановка накалилась до предела, он собрался сделать предупредительный выстрел — но оппонент якобы попытался вырвать оружие, из-за чего и получил пулю в голову. Точные обстоятельства произошедшего престоит выяснить в ходе расследования.