Комсомольчанину выстрелили в голову возле подъезда

Жителю Комсомольска-на-Амуре выстрелили в голову во время ссоры у подъезда. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, но выжил, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл 27 февраля на территории Центрального округа. В городскую больницу доставили 44-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. Врачи обратились в полицию, которая нашла и задержала подозреваемого.
На допросе 64-летний фигурант рассказал, что вступил в словесный конфликт с потерпевшим возле одного из подъездов. Когда обстановка накалилась до предела, он собрался сделать предупредительный выстрел — но оппонент якобы попытался вырвать оружие, из-за чего и получил пулю в голову. Точные обстоятельства произошедшего престоит выяснить в ходе расследования.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 “Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности” УК РФ. Максимальная санкция статьи лишение свободы на срок до трех лет», — прокомментировали в полиции.