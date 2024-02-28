Подростки избили школьника в подъезде дома во Владивостоке: их ищет полиция

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту видеозаписи, на которой запечатлено, как неизвестные в подъезде дома на улице Часовитина наносят телесные повреждения молодому человеку», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
На кадрах запечатлено, как трое подростков наносят удары по телу школьника, еще один парень наблюдает за происходящим. Избиение несовершеннолетнего попало на запись камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что сообщений в полицию не поступало.
Напомним, в школе Якутска школьники жестко избили сверстника. Пострадавший был госпитализирован с множественными травмами. У подростка диагностированы переломы, сотрясение мозга, следы от побоев и выбиты зубы.