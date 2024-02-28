Забирают пароли, прикидываются друзьями: мошенники стали чаще обманывать комсомольчан

Полиция Комсомольска-на-Амуре бьет тревогу: в городе участились случаи мошенничества. Специалисты подготовили памятку, в которой собрали самые распространенные схемы обмана и просят жителей поделиться ею со всеми.
Так, очень часто мошенники звонят под видом сотрудников банков или силовых структур. Тогда нужно сразу положить трубку — обычно эти специалисты не просят переводить деньги. Лучше перезвонить в банк самостоятельно.
— Если вам предлагают быстрый и легкий заработок на биржах, будьте бдительны. Возможно, вы общаетесь с мошенниками. Прежде чем перечислять кому-либо деньги, нужно обязательно проверить всю информацию о бирже или виртуальной платформе, изучить отзывы других инвесторов, — рассказал врио начальника УМВД России по Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников.
Если вы решили что-то приобрести в интернете, то почитайте отзывы о продавце или сервисе. Не нужно переводить деньги, пока вы не уверены в надежности сайта.
И уж, тем более, не стоит передавать пароли от банковских счетов и данные о них. Таким образом мошенники смогут взломать ваши аккаунты и забрать деньги.
В случае обмана обращайтесь в полицию по номеру 02.