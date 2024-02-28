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Забирают пароли, прикидываются друзьями: мошенники стали чаще обманывать комсомольчан

Число мошенничеств выросло в Комсомольске-на-Амуре.
Источник: Комсомольская правда

Полиция Комсомольска-на-Амуре бьет тревогу: в городе участились случаи мошенничества. Специалисты подготовили памятку, в которой собрали самые распространенные схемы обмана и просят жителей поделиться ею со всеми.

Так, очень часто мошенники звонят под видом сотрудников банков или силовых структур. Тогда нужно сразу положить трубку — обычно эти специалисты не просят переводить деньги. Лучше перезвонить в банк самостоятельно.

— Если вам предлагают быстрый и легкий заработок на биржах, будьте бдительны. Возможно, вы общаетесь с мошенниками. Прежде чем перечислять кому-либо деньги, нужно обязательно проверить всю информацию о бирже или виртуальной платформе, изучить отзывы других инвесторов, — рассказал врио начальника УМВД России по Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников.

Еще популярным сценарием является «ваш родственник попал в беду». В таком случае перезвоните близкому человеку самостоятельно и выясните, действительно ли с ним что-то произошло.

Если вы решили что-то приобрести в интернете, то почитайте отзывы о продавце или сервисе. Не нужно переводить деньги, пока вы не уверены в надежности сайта.

И уж, тем более, не стоит передавать пароли от банковских счетов и данные о них. Таким образом мошенники смогут взломать ваши аккаунты и забрать деньги.

В случае обмана обращайтесь в полицию по номеру 02.