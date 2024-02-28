Забирают пароли, прикидываются друзьями: мошенники стали чаще обманывать комсомольчан

— Если вам предлагают быстрый и легкий заработок на биржах, будьте бдительны. Возможно, вы общаетесь с мошенниками. Прежде чем перечислять кому-либо деньги, нужно обязательно проверить всю информацию о бирже или виртуальной платформе, изучить отзывы других инвесторов, — рассказал врио начальника УМВД России по Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников.