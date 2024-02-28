Самосвалы и газовые баллоны эвакуировали на крупном пожаре в Тулуне

В половине третьего часа ночи сегодня, 28 февраля, поступило сообщение о возгорании в железобетонном здании на улице Трактовой в Тулуне, где находился цех камнеобработки, а также размещалась техника: два трактора-погрузчика и три самосвала. На место выехали четыре пожарных расчета, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.