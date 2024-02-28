Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте

Помимо сотрудников дома ветеранов, к уголовной отвественности были привлечены и двое взяткодателей, одним из которых оказался имам мечети. Он был уличен в передаче 30 тысяч тенге медсестре, выступавшей в роли посредницы. Взятка должна была положительно решить вопрос о госпитализации его матери.