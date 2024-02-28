Больничный за деньги предлагала оформить администратор медучреждения в Хабаровском крае

По версии следствия, администратор лечебного учреждения в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в период 2021—2022 годов предлагала людям за взятку оформить лист нетрудоспособности. Однако в силу своих должностных обязанностей женщина не обладала соответствующими полномочиями, при этом вводя граждан в заблуждение в целях присвоения переданных ими денежных средств. Общая сумма полученных денежных средств составила более 230 тыс. рублей.