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Больничный за деньги предлагала оформить администратор медучреждения в Хабаровском крае

При этом женщина не обладала соответствующими полномочиями.
Источник: AmurMedia

В Верхнебуреинском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в мошенничестве и подделке официальных документов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следственным отделом по городу Амурск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы рабочего поселка Чегдомын 1985 г.р. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 29 эпизодов ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

По версии следствия, администратор лечебного учреждения в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в период 2021—2022 годов предлагала людям за взятку оформить лист нетрудоспособности. Однако в силу своих должностных обязанностей женщина не обладала соответствующими полномочиями, при этом вводя граждан в заблуждение в целях присвоения переданных ими денежных средств. Общая сумма полученных денежных средств составила более 230 тыс. рублей.

По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, женщине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых преступлений.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

СК