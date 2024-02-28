Тигра с огнестрельным ранением доставили из Владивостока в Москву

Во Владивостоке совершен необычный перелет — раненого тигра доставили в Москву. Хищник получил огнестрельное ранение в Приморье и был транспортирован в столицу для дальнейшей медицинской помощи и реабилитации, сообщили ИА PrimaMedia в Центре «Амурский тигр».
Сейчас ему предстоит курс адаптации, чтобы восстановиться после долгого пути и подготовиться к переезду в хоспис для диких кошек в Ленобласти.
Впервые тигр начал фигурировать в новостных лентах, когда в декабре 2023 года в Дмитриевке (Черниговский район) он загрыз собаку. Затем, когда полосатого хищника отловили, выяснилось, что у него серьёзная травма. У зверя обнаружили ограниченность подвижность суставов передних лап. Гендиректор Центра «Амурский тигр» тогда рассказал, что на одной из лап животного есть перелом. Позже стало известно, что тигр был ранен. Ветеринары, осматривавшие хищника, обнаружили застарелое огнестрельное ранение.