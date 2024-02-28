Суд в Хабаровске взыскал с пособника мошенников украденные у пенсионерки деньги

Телефонные мошенники обманули 59-летнюю пенсионерку из Даровского района Кировской области и завладели суммой более полумиллиона рублей. Правоохранители выяснили, что два подельника преступников возрастом 18 и 22 года проживают в Хабаровске, в дальнейшем они планировали перевести деньги на подставные счета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Прокурор Даровского района обратился с исками в Индустриальный районный суд Хабаровска с требованием о взыскании со счетов молодых людей не только похищенной суммы в 524 тыс рублей, но и процентов за использование чужих денежных средств.



Один из исков в отношении хабаровских «дропперов» — так называют людей, участвующих в мошеннической схеме и предоставляющих аферистам свои банковские счета для последующего транзита украденных средств — рассмотрен судом. Прокурорские требования признаны законными и обоснованными. С 22-летнего ответчика взыскано 289 тыс рублей, второй иск находится в стадии рассмотрения.