В Иркутске четыре ребенка пострадали в ДТП за неделю

Прокуратура Иркутска контролирует проверки ГИБДД по сообщениям о ДТП с участием детей за прошедшую неделю. Так, по предварительным данным, 20 февраля в Октябрьском районе города водитель Volkswagen Tiguan сбил 7-летнего мальчика, который шел по «зебре», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры региона.