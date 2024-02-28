В Иркутске четыре ребенка пострадали в ДТП за неделю

Прокуратура Иркутска контролирует проверки ГИБДД по сообщениям о ДТП с участием детей за прошедшую неделю. Так, по предварительным данным, 20 февраля в Октябрьском районе города водитель Volkswagen Tiguan сбил 7-летнего мальчика, который шел по «зебре», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры региона.
24 февраля на трассе «Иркутск-Листвянка» из-за столкновения Nissan Expert и Toyota RAV4 пострадала девочка из второй иномарки.
25 февраля в Ленинском округе Иркутска 17-летний подросток на Toyota Land Cruiser врезался в препятствие. Вечером того же дня произошла авария с участием Toyota Wish и микроавтобуса FIAT Ducato, пострадал 10-летний ребёнок из первого автомобиля.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, полученных несовершеннолетними, устанавливаются.