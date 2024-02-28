Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Алматы воры грабили квартиры по новому методу

Группа квартирных воров задержана в Алматы, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Источник: polisia.kz

На этот раз в ходе спецоперации полицейскими задержаны четверо: трое домушников и одна скупщица награбленного. По данным криминальной полиции на счету этой группы, как минимум, четыре квартирные кражи.

— Примечательно, что злоумышленники орудовали днем, когда большая часть горожан находится на работе, на учебе, отлучается по делам. Причем, троица обворовывала квартиры в многоэтажных домах. Как выяснилось, камер они тоже не стеснялись: несколько преступных эпизодов были зафиксированы системами видеонаблюдения. Подозреваемые были задержаны после квартирной кражи, имевшей место в микрорайоне Акбулак. Тогда злоумышленники похитили чужое имущество на сумму свыше 1,5 млн тенге.

сообщил и.о. заместителя начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Задержанные взяты пол стражу. Роли каждого из них детально будут изучены, с дальнейшей правовой оценкой его деятельности. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.