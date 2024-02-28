В Алматы воры грабили квартиры по новому методу

На этот раз в ходе спецоперации полицейскими задержаны четверо: трое домушников и одна скупщица награбленного. По данным криминальной полиции на счету этой группы, как минимум, четыре квартирные кражи.
— Примечательно, что злоумышленники орудовали днем, когда большая часть горожан находится на работе, на учебе, отлучается по делам. Причем, троица обворовывала квартиры в многоэтажных домах. Как выяснилось, камер они тоже не стеснялись: несколько преступных эпизодов были зафиксированы системами видеонаблюдения. Подозреваемые были задержаны после квартирной кражи, имевшей место в микрорайоне Акбулак. Тогда злоумышленники похитили чужое имущество на сумму свыше 1,5 млн тенге.
Задержанные взяты пол стражу. Роли каждого из них детально будут изучены, с дальнейшей правовой оценкой его деятельности. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.