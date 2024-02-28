Десантники скорректировали удары «Ланцетами» по танку ВСУ

«В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala подразделений беспилотной авиации одного из соединений ВДВ из состава группировки войск “Днепр” в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника», — рассказали в Минобороны.