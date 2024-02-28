Российский боец рассказал, что ВС РФ закрепились в освобожденном поселке Ласточкино

Он отметил, что при уходе противник применял по населенному пункту запрещенные фосфорные боеприпасы. «Сами видите — все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам. Фосфорные боеприпасы они очень часто и активно применяют по нам, хотя запрещены эти боеприпасы Женевской конвенцией», — сказал военнослужащий.