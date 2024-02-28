МО РФ сообщило об уничтожении немецкой БМП Marder на купянском направлении

Минобороны РФ также поделилось видеоинтервью наводчика расчета с позывным Смол. «Мы работаем днем и ночью по бронированной технике, пехоте противника и другим целям. Как только получаем координаты противника, сразу же машина выезжает на позицию, разворачиваемся и отрабатываем. Совсем недавно отрабатывали по целям и поразили немецкую боевую машину пехоты Marder», — рассказал военнослужащий.