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Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.