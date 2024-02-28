Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.