Появилось видео пожара в торговом центре в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в настоящее время пожар локализован на площади 1080 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают 19 человек и 7 единиц техники, в том числе пожарный поезд.