СК заявил о завершении расследования взрыва на Крымском мосту в 2022 году

По версии следствия, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и изменили документы на него. После этого бомбу через Грузию перевезли в Россию, в Армавир, где документы на груз были снова изменены. Затем фура выехала в Симферополь по Крымскому мосту, и утром 8 октября был произведен подрыв.