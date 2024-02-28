СК заявил о завершении расследования взрыва на Крымском мосту в 2022 году

Следствие по делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года подходит к завершению, рассказал в интервью ТАСС глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
В позапрошлом году на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.
ФСБ считала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ее руководителя Кирилла Буданова. Служба безопасности Украины (СБУ) приписала проведение этой атаки себе, поэтому СК указал как организатора диверсии ее главу Василия Малюка. Он рассказывал, что лично спланировал атаку.
По версии следствия, бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и изменили документы на него. После этого бомбу через Грузию перевезли в Россию, в Армавир, где документы на груз были снова изменены. Затем фура выехала в Симферополь по Крымскому мосту, и утром 8 октября был произведен подрыв.
В начале февраля газета «Коммерсантъ» сообщила подробности расследования теракта. По делу проходят граждане России, Армении и Украины — Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян. Восемь обвиняемых находятся под арестом, пять — в розыске. Им грозит пожизненное заключение.
17 июля прошлого года произошла еще одна атака на Крымский мост. Как заявили российские власти, по нему ударили два украинских безэкипажных катера. Погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, которая выжила, но получила травмы. На автодорожной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения.