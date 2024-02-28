В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, его сын госпитализирован с ожогами

«Пожарные выехали в третьем часу ночи на тушение частного дома по улице Красноармейской. Горел дом с пристроенной верандой на площади 60 кв. метров. В ходе тушения и разбора места пожара внутри дома обнаружен обгоревший мужчина, 1972 года рождения. Получил ожоги его 14-летний сын. С диагнозом термический ожог головы, шеи, правой кисти II-III степени (10%) госпитализирован в реанимационное отделение. Также в доме на момент возникновения пожара была женщина, которая успела эвакуироваться», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.