В зоне СВО погиб почетный работник металлургического комбината из Башкирии

В Белорецке на Аллее Героев простились с 46-летним Сергеем Игониным, погибшим в зоне проведения военной спецоперации. Он ушел на передовую в октябре прошлого года, но его жизнь оборвалась в январе этого, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.
«Сергей был отличным семьянином, любящим отцом, отзывчивым и добродушным человеком, имел много друзей. Разводил пчел, увлекался охотой, рыбалкой, всегда помогал соседям. Был мастером на все руки — сам построил дом для своей семьи. Пользовался уважением у коллег, его фотография висит на доске почета Белорецкого металлургического комбината», — рассказал она.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, белоречанин награжден орденом Мужества посмертно.