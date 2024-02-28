В зоне СВО погиб почетный работник металлургического комбината из Башкирии

«Сергей был отличным семьянином, любящим отцом, отзывчивым и добродушным человеком, имел много друзей. Разводил пчел, увлекался охотой, рыбалкой, всегда помогал соседям. Был мастером на все руки — сам построил дом для своей семьи. Пользовался уважением у коллег, его фотография висит на доске почета Белорецкого металлургического комбината», — рассказал она.