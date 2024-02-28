100 тыс рублей украли у пассажира в аэропорту Толмачево в Новосибирске

Кража была раскрыта по горячим следам.
Житель Приморского края оставил в туалетной комнате поясную сумку, а когда вернулся за ней, то обнаружил пропажу крупной сумму денег.
С помощью записи камер видеонаблюдения оперативники вычислили похитителя. Им оказался 37-летний транзитный пассажир из Ямало-Ненецкого автономного округа, ожидавший вылета в Иркутск.
Он присвоил деньги, а затем перепрятал их в другом туалете, чтобы забрать на обратном пути. После этого вор вылетел в Иркутск, где его и задержали сотрудники транспортной полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158УК РФ. Ведется следствие.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что турист украл планшет в аэропорту Толмачево с помощью фокуса с курткой.