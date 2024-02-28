Водителю, по вине которого в Приморье погибли два человека, грозит семь лет колонии

В Приморье возбуждено уголовное дело против водителя большегруза, по вине которого погибли два человека после падения плит, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
По данным ведомства, 57-летний водитель большегруза Scania, двигаясь по трассе из села Новогордеевка в Арсеньев, не соблюдал правила безопасности при размещении и креплении плит. В результате этого они вывалились на дорогу.
Вследствие происшествия погибли 38-летний водитель Toyota Allion и его 34-летняя пассажирка. Еще один участник аварии, 39-летний водитель автомобиля «Лада», получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Водителю Honda Shattle назначено амбулаторное лечение.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате которого были причинены смерть и тяжкие телесные повреждения. Подозреваемый задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, 27 февраля крупная авария с участием большегруза произошла в районе 91 км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань».