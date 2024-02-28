Фура перевернулась и снесла бетонное ограждение на федеральной трассе «Байкал»

Ранее на 82-м км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки. За рулем Mitsubishi Libero находился 72-летний водитель, который следовал из Иркутска в Слюдянку. Инспекторы ГИБДД установили, что мужчина не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где столкнулся с большегрузом MAN. В результате ДТП водитель универсала скончался на месте до приезда скорой.