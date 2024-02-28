Четыре туриста погибли при сходе лавины в горах Кыргызстана

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200−300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия: