Бастрыкин затребовал доклад о жестком нападении на полицейского в Челябинской области

Ранее сообщалось, что 24 февраля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в здании ОМВД по Еманжелинскому району нанес сотруднику полиции несколько ударов и похитил у него пистолет. В дальнейшем злоумышленник предпринял попытку к бегству, однако был задержан. Потерпевший госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.