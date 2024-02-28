Бастрыкин затребовал доклад о жестком нападении на полицейского в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о жестком нападении на полицейского в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что 24 февраля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в здании ОМВД по Еманжелинскому району нанес сотруднику полиции несколько ударов и похитил у него пистолет. В дальнейшем злоумышленник предпринял попытку к бегству, однако был задержан. Потерпевший госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
В отношении мужчины завели уголовное дело по двум статьям: 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 226 (хищение оружия). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в комментарии ведомства.