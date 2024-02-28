Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указало российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее, 27 февраля, МО РФ сообщило, что система ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
Тогда же российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Как уточняло оборонное ведомство, попытка нанести удар была пресечена около 12:30 мск. Также в этот день над Белгородской областью был сбит еще один БПЛА.
Накануне, 26 февраля, стало известно, что украинские боевики атаковали при помощи дрона-камикадзе автомобиль в селе Почаево Грайворонского района Белгородской области. В результате погибли трое мирных жителей, еще четверо пострадали.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.