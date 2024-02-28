В Норильске на юношу возбудили уголовное за комментарии в Telegram-канале

В Норильске 19-летний парень обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, в феврале-апреле 2023 года обвиняемый, будучи сторонником ультраправого националистического формирования, в одном из Telegram-каналов антироссийской направленности размещал сообщения, направленные на оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ было возбуждено на основании материалов УФСБ и ГУ МВД по Красноярскому краю.
Молодой человек помещён под стражу. Проводится расследование.
Ранее сообщалось о том, что задержанный молодой человек оправдывал насильственные действия над участниками СВО.