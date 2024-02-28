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Автомобиль сгорел в красноярской ​Зелёной роще (видео)

Утром 28 февраля в Советском районе Красноярска на проспекте Ульяновский, 38 сгорел припаркованный во дворе жилого дома легковой автомобиль.

Пожар на видео сняли очевидцы.

В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании машины поступило в 7:45 часов. Ликвидировали пожар в 8:23 на площади 6 кв. м.

«Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается», — рассказали в МЧС.

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