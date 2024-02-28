Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина, пишут СМИ

По информации издания, в 2016 году компанией была разработана технология под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных.
«Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», — говорится в сообщении Wired.
Сотрудники фирмы пришли к выводу, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали президенту.
«Как полагала (команда PlanetRisk), устройства принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу», — пишет журнал.
Как отмечает издание, отслеживая эти телефоны, компания «знала, куда направляется Путин и кто находится в его окружении».
По информации журнала, Locomotive был впоследствии переименован в VISR и начал использоваться американским разведсообществом и спецслужбами.