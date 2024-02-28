29 февраля в Пермском крае простятся с Анатолием Байдиным, погибшим на СВО

Церемония прощания с Анатолием Байдиным из Пермского края, погибшим в ходе СВО, пройдёт 29 февраля, сообщает администрация Частинского муниципального округа.
Анатолий Байдин долгое время жил в селе Поздышки Частинского округа, окончил профессиональный лицей по специальности «токарь-фрезеровщик». 25-летнего жителя села Частые призвали в зону СВО в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Мужчина погиб 14 февраля 2024 года, выполняя боевые задачи.
Прощание с Анатолием Байдиным пройдёт в селе Ножовка 29 февраля. Траурный митинг запланирован на 11:00.