29 февраля в Пермском крае простятся с Анатолием Байдиным, погибшим на СВО

Анатолий Байдин долгое время жил в селе Поздышки Частинского округа, окончил профессиональный лицей по специальности «токарь-фрезеровщик». 25-летнего жителя села Частые призвали в зону СВО в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Мужчина погиб 14 февраля 2024 года, выполняя боевые задачи.