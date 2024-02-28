В Троицке подросток по «заданию» мошенников похитил деньги у четырех бабушек

Сообщается, что установлена причастность ранее задержанного 16-летнего курьера еще к одному эпизоду. Его жертвой стала 87-летняя пенсионерка.
«Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся медработником, и сообщил, что внучка попала в аварию. Затем с ней связался якобы сотрудник правоохранительных органов, пообещавший не привлекать внучку к ответственности в обмен на передачу 300 тыс. рублей. Такой суммы у бабушки не оказалось, злоумышленники согласилась на 140 тыс. рублей. Она собрала деньги и предметы первой необходимости и передала их молодому человеку», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Задержанный признался, что нашел «работу» в одном из мессенджеров.
От его действий также пострадали женщины 1938, 1941 и 1949 годов рождения. Общая сумма ущерба составила более 320 тыс. рублей.
Полиция призывает родителей провести беседы с несовершеннолетними о возможных последствиях такой «подработки».