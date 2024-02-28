В Троицке подросток по «заданию» мошенников похитил деньги у четырех бабушек

«Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся медработником, и сообщил, что внучка попала в аварию. Затем с ней связался якобы сотрудник правоохранительных органов, пообещавший не привлекать внучку к ответственности в обмен на передачу 300 тыс. рублей. Такой суммы у бабушки не оказалось, злоумышленники согласилась на 140 тыс. рублей. Она собрала деньги и предметы первой необходимости и передала их молодому человеку», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.