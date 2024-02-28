Случай бешенства зафиксирован в Белоярском городском округе

В Белоярском районе выявили очередной случай бешенства. Как уточнили в Белоярской ветстанции, больную бешенством лисицу 21 февраля поймал охотник в лесу в районе автодороги станция Курманка — Студенческий. Мужчина привез двух подстреленных лисиц, одна из которых оказалась заражена, что подтвердили анализы, направленные в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию.