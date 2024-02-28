20 лет в тюрьме проведёт мужчина, зверски убивший в Иркутске бывшую жену

Трагедия разыгралась в мае прошлого года на улице Академической. Мужчина пришёл на работу к своей бывшей супруге в торговый павильон. Там он облил 37-летнюю женщину бензином из канистры и поджёг. Очевидцы происшествия вызвали пожарных и полицию.
Пострадавшая с ожогами 60% тела была доставлена в больницу, где скончалась спустя 8 дней. Поджигателя задержали.
Его судили с участием присяжных заседателей. Они вынесли обвинительный вердикт. Окончательное наказание определил суд. Мужчину приговорили к лишению свободы на 20 лет. 5 лет он проведёт в колонии строгого режима, ещё 15 — в колонии особого режима. Кроме убийства (ст. 105 УК РФ), поджигателя судили по статье «Уничтожение имущества» (ст. 167 УК РФ) — своими действиями он не только отнял у человека жизнь, но и нанёс ущерб владельцу торгового павильона на 600 тысяч рублей.