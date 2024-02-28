Срок за икру: иностранца осудят за покупку деликатеса на трассе

— После чего иностранный гражданин, используя грузовой автомобиль, перевез икру на паромный комплекс Ванино — Холмск, где его действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции у контрольно-пропускного пункта порта Ванино, продукция изъята из незаконного оборота, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.