Срок за икру: иностранца осудят за покупку деликатеса на трассе

В Ванинском районе в суд направили уголовное дело против 39-летнего иностранца. Его обвиняют в покупке, хранении и перевозке черной икры. Против мужчины завели уголовное дело.
В октябре прошлого года обвиняемый ехал по трассе Хабаровск-Лидога-Ванино. У местных торговцев он купил больше 10 килограммов красной икры.
— После чего иностранный гражданин, используя грузовой автомобиль, перевез икру на паромный комплекс Ванино — Холмск, где его действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции у контрольно-пропускного пункта порта Ванино, продукция изъята из незаконного оборота, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Дело направили в районный суд, где мужчине вынесут приговор. Эта статья предусматривает разные виды наказания: от штрафа и принудительных работ до реального лишения свободы.