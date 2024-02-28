Женщина пострадала в квартире в Купчино. На видео — мощное пламя и чёрный дым из окон

Список серьёзных пожаров пополнил ещё один — во Фрунзенском районе Петербурга. На кадрах в телеграм-канале «Мегаполис» видно, как мощное пламя вырывается из окна последнего этажа, дым идёт и из другого окна той же квартиры.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 28 февраля в 7:28 поступил вызов на Пловдивскую улицу, в дом 3, корпус 1. Огонь охватил 7 квадратных метров в 4-комнатной квартире. Три пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 7:54. В результате пожара пострадала женщина.
За ночь было ещё два пожара: на Московском шоссе, 5, в горевшем гараже нашли труп. На Репищевой улице тушили грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина.