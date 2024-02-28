В Перми на улице Чернышевского произошла коммунальная авария

В Перми утром 28 февраля на ул. Чернышевского произошла коммунальная авария. На участке от ул. 25 Октября по направлению к Южной дамбе вода начала заливать проезжую часть.
В компании «НОВОГОР-Прикамье» пояснили, что к месту возможной утечки воды выехали аварийные бригады. Им предстоит выявить ее причину и место, приступить к локализации аварийного участка. После проведенного обследования возможно отключение водоснабжения в близлежащих домах.
«О принятых мерах в самое ближайшее время сообщим дополнительно», — заверили в пресс-службе компании.
В начале этого года на ул. Чернышевского, 23 компания «НОВОГОР» проводила работы по санации магистрального трубопровода, их завершили к вечеру 14 января. В районе площади Карла Маркса произошла утечка на сетях водоснабжения. Воду на сутки отключили почти в 200 домах.