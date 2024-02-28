В Перми на улице Чернышевского произошла коммунальная авария

В начале этого года на ул. Чернышевского, 23 компания «НОВОГОР» проводила работы по санации магистрального трубопровода, их завершили к вечеру 14 января. В районе площади Карла Маркса произошла утечка на сетях водоснабжения. Воду на сутки отключили почти в 200 домах.