В Ферганской области предприниматель незаконно добывал гравий на территории, предназначенной для других целей

Как сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, в ходе проверки деятельности одного из предприятий было установлено, что руководитель данного общества с ограниченной ответственностью получил в аренду земельный участок общей площадью 25,6 тысячи квадратных метров на территории дирекции Малой молодежной промышленной зоны и вместо организации производства начал незаконно добывать песчано-гравийную смесь.
Всего злоумышленнику удалось добыть 65,4 тысячи кубических метров гравия. Тем самым, он нанес ущерб государству в размере 1,5 миллиарда сумов.
Сообщается, что этот предприниматель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
По данному факту заведено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Узбекистане введут бессрочный мораторий на добычу песка и гравия в руслах рек.