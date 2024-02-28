В Ферганской области предприниматель незаконно добывал гравий на территории, предназначенной для других целей

Как сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, в ходе проверки деятельности одного из предприятий было установлено, что руководитель данного общества с ограниченной ответственностью получил в аренду земельный участок общей площадью 25,6 тысячи квадратных метров на территории дирекции Малой молодежной промышленной зоны и вместо организации производства начал незаконно добывать песчано-гравийную смесь.