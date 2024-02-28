Все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены — Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Все обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, расследование почти завершено. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами».
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик — загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками.
В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена. От взрыва пострадала автодорожная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
Движение по транспортному переходу в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли ЧФ РФ, а также убийства ряда российских общественников и политиков несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.