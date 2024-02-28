Страшная давка в школе Алматы попала на видео

Видео широко распространилось в социальных сетях и вызвало негодование. На кадрах учащиеся вопят и плачут. Разобрать, что кричат ребята, невозможно. Несмотря на то, что некоторые школьники оказались придавлены другими детьми, нашлись и отчаянные, которые улыбались и махали в камеру.
В Управлении образования Алматы уточнили, что инцидент произошел в школе № 41.
«В данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. 27 февраля 2024 года после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся».
Как уточнили в ведомстве, причиной произошедшего явилась неправильная организация процесса переодевания учащихся.
Кроме того, специалисты отметили, что подобного ранее в данной школе не наблюдалось.
«По информации администрации школы, пострадавших нет. За ослабление контроля за организацией учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности».
8 сентября 2023 года аналогичная ситуация произошла в школе Кокшетау.
После случившегося руководство учебного заведения привлекли к ответственности.