Страшная давка в школе Алматы попала на видео

Видео широко распространилось в социальных сетях и вызвало негодование. На кадрах учащиеся вопят и плачут. Разобрать, что кричат ребята, невозможно. Несмотря на то, что некоторые школьники оказались придавлены другими детьми, нашлись и отчаянные, которые улыбались и махали в камеру.