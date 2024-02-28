Минчанка добилась компенсации 11 тысяч после травмы легкого в ДТП с маршруткой

Авария произошла в июне 2023-го, когда 72-летняя женщина ехала в маршрутке. Так, водитель грузовика в сцепке с полуприцепом в переулке Козлова, поворачивая на улицу Столетова, создал аварийную ситуацию, из-за чего водитель маршрутки, в которой ехала женщина, вынужден был экстренно затормозить. Минчанка во время торможения упала и получила серьезные травмы, она сломала руку, ребра и получила травму легкого.