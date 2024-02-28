Минчанка добилась компенсации 11 тысяч после травмы легкого в ДТП с маршруткой

В Минске пассажирка маршрутки через суд добилась возмещения морального вреда за травмы в ДТП, пишет БелТА.
Авария произошла в июне 2023-го, когда 72-летняя женщина ехала в маршрутке. Так, водитель грузовика в сцепке с полуприцепом в переулке Козлова, поворачивая на улицу Столетова, создал аварийную ситуацию, из-за чего водитель маршрутки, в которой ехала женщина, вынужден был экстренно затормозить. Минчанка во время торможения упала и получила серьезные травмы, она сломала руку, ребра и получила травму легкого.
Виновным в аварии признали водителя грузовика, который нарушил ПДД. Женщина через суд потребовала компенсацию физических и нравственных страданий, требуя взыскать с ответчиков 15 тысяч белорусский рублей компенсации морального вреда.
Суд решил взыскать солидарно с владельцев грузовика и маршрутки, ответчиков ООО «АЛМИ транс» и ЧТУП «САМавто», компенсацию морального — 10 тысяч белорусских рубле и судебные издержки — еще 1 тысячу белрублей, а также 111 белрублей госпошлины в доход государства.
Компенсировать моральный вред будут и виновник ДТП и владелец маршрутки, так как вред здоровью женщины был причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности. Деньги будут взысканы с ответчиков как владельцев этих источников повышенной опасности.
Ответчик ООО «АЛМИ транс» подавал апелляционную жалобу, но решение суда было оставлено без изменения.