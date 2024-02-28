Он отправлен в СИЗО. Решение принял Самарский районный суд.
Бывшему чиновнику инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, Дмитрий Драч купил у знакомых по завышенной цене комплекс зданий для нужд профильного бюро.
При этом оказалось, что часть объектов была негодной для использования. Ущерб бюджету составил 280 млн руб. Разбирательство по уголовному делу Дмитрия Драча продолжается в суде более года.
Георгий Портнов.
Арестован экс-глава самарского бюро медсоцэкспертизы
Изменена мера пресечения бывшему руководителю самарского главного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрию Драчу.
Он отправлен в СИЗО. Решение принял Самарский районный суд.