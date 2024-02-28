Арестован экс-глава самарского бюро медсоцэкспертизы

Он отправлен в СИЗО. Решение принял Самарский районный суд.



Бывшему чиновнику инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, Дмитрий Драч купил у знакомых по завышенной цене комплекс зданий для нужд профильного бюро.



При этом оказалось, что часть объектов была негодной для использования. Ущерб бюджету составил 280 млн руб. Разбирательство по уголовному делу Дмитрия Драча продолжается в суде более года.



Георгий Портнов.