Пьяные мужчины открыли стрельбу из автомата из окна квартиры в Петербурге

Звуки выстрелов нарушили тишину ночи на проспекте Маршала Захарова в Петербурге 28 февраля. Местные жители не на шутку испугались. Один из очевидцев увидел, что стрельба ведется из окна квартиры дома 22к1 по этому проспекту, и сообщил об этом правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.