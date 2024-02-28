Пьяные мужчины открыли стрельбу из автомата из окна квартиры в Петербурге

Звуки выстрелов нарушили тишину ночи на проспекте Маршала Захарова в Петербурге 28 февраля. Местные жители не на шутку испугались. Один из очевидцев увидел, что стрельба ведется из окна квартиры дома 22к1 по этому проспекту, и сообщил об этом правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
— На место происшествия незамедлительно прибыла резервная группа СОБР «Гранит». Совместно с полицейскими они установили квартиру, из которой были произведены выстрелы. Дверь в нее вскрыли. Там находились двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет. Оба были в состоянии алкогольного опьянения, — добавили в пресс-службе.
В квартире нашли и оружие, из которого стреляли хулиганы. Предположительно, это светозвуковой автомат СХ-АК 103. Его изъяли. А мужчин задержали и передали полицейским.