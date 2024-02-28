В Техасе объявили о чрезвычайном положении в 60 округах штата из-за природных пожаров

Ранее служба лесного хозяйства Техаса сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Согласно ее данным, самый крупный из них зафиксирован в округе Хатчинсон. Информации о пострадавших не поступало. Из-за распространяющихся поблизости природных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.