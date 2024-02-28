Вечный должник: Порошенко так и не вернул деньги крымскому таксисту за покореженную машину

Страсти накалялись. Нервы у олигарха не выдержали: он запрыгнул в первое попавшиеся такси, не побрезговав простецким Chevrolet, за рулем которого и сидел Виталий Грищенко. Народ тут же взял авто в тесное кольцо: кто-то начал тарабанить по кузову кулаками, другие захотели выломить дверцу, чтобы вытащить пассажира на улицу, а третьи начали раскачивать авто. Но вот раздалось громко автомобильное «фа-фа-фа», милиционеры очистили проезд от смельчаков, которые буквально лезли под колеса, и машина уехала.