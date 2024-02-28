Вечный должник: Порошенко так и не вернул деньги крымскому таксисту за покореженную машину

Крымская весна ярко и смело вошла в новейшую историю нашей страны. Занесено в летопись и имя простого симферопольского таксиста Виталия Грищенко. Хотя сам герой ничего такого не делал, чтобы стать знаменитым — просто таксовал. И однажды его пассажиром стал украинский богатей Петр Порошенко.
Правда, необычным знакомством крымчанин не гордится, лишний раз даже вспоминать об этом не хочет.
ПОРОШЕНКО ОСТАЛСЯ ДОЛЖЕН.
— Давно уже не работаю в такси. Нашел себе другую более интересную и прибыльную работу. И вообще сейчас нахожусь в Якутии. Крымскую весну буду встречать на Крайнем Севере, — поделился с КП-Крым Виталий Грищенко и добавил, что на полуостров планирует вернуться только в мае.
Красный Chevrolet, на котором Виталий по доброте душевной подвез шоколадного богатея, продал, не особо задирая цену, лишь избавиться. Цену за железного коня уточнять не захотел.
Интернет же помнит все: стоит забить в поисковике бесхитростное «Порошенко выгнали из Крыма», как тут же появляются ссылки на видео, запечатлевшее позорное бегство испуганного украинского олигарха из Симферополя на красном авто Виталия.
— Если бы сейчас такая ситуация повторилась, я бы не стал его подвозить, — отметил крымчанин.
Ну, а кто любит должников?!
Порошенко заплатил своему спасителю 1 500 гривней (по курсу 2014 года — 6000 рублей) за проезд, вдобавок пообещал новое авто, но и пальцем не пошевелил, чтобы сдержать данное слово.
— Этих денег хватило только на краску, все остальное за свой счет.
А ведь его «ласточка», которая из-за Порошенко попала в крутую переделку, получила множество царапин, вмятин, плюс покореженную дверцу. Была слабенькая надежда, что люди такого уровня слов на ветер не бросают. Затем были попытки напомнить Порошенко об обещании через соцсети, но тщетно.
Хотя не подвернись ему красное авто Виталия, кто знает, как бы обернулось дело.
КАК БЫЛО ДЕЛО.
Экс-президент Незалежной Петр Порошенко в статусе депутата Верховной Рады заявился на полуостров 28 февраля 2014 года на ночь глядя. Он захотел образумить жителей полуострова, которые решили стать россиянами.
Шоколадный олигарх намеривался душевно побеседовать с депутатами, Но возле парламента его встретила толпа митингующих, которые кричали ему:
— Прочь из Крыма! Бандеровец! Предатель! Убирайся!
Запахло жареным. Политику надоело изображать невозмутимость и бесстрашие, и он побежал от крепкого народного кулака в сторону улицы Павленко. Разъяренная толпа, скандирующая «Вон из Крыма!», «Россия, Россия, Россия!», выдвинулась следом.
Страсти накалялись. Нервы у олигарха не выдержали: он запрыгнул в первое попавшиеся такси, не побрезговав простецким Chevrolet, за рулем которого и сидел Виталий Грищенко. Народ тут же взял авто в тесное кольцо: кто-то начал тарабанить по кузову кулаками, другие захотели выломить дверцу, чтобы вытащить пассажира на улицу, а третьи начали раскачивать авто. Но вот раздалось громко автомобильное «фа-фа-фа», милиционеры очистили проезд от смельчаков, которые буквально лезли под колеса, и машина уехала.
— Заблокировал двери и увез олигарха, пока народ его на куски не порвал, — рассказал КП-Крым Виталий Грищенко.
Возле Гагаринского парка вип-персона вышла живой, невредимой, отблагодарив своего спасителя пустым, ничего не стоящим обещанием купить новое авто.