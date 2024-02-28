Омич зверски убил собаку и выкинул ее в мусорку

На 42-летнего жителя села Татарка завели уголовное дело за жестокое обращение с животными.
Заявление на мужчину написал глава села, а позже и владелец собаки. Тело животного нашли в мусорном баке на улице Зеленой. Полицейским удалось найти очевидцев преступления.
По предварительной версии, подозреваемый шел вечером по улице и ему не понравилось, что соседская собака начала лаять на него. Тогда он перерезал ей горло кухонным ножом и выкинул животное в мусорный бак, а затем ушел.
Откуда в тот момент у него оказался нож, сельчанин объяснить не смог.
На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо лишние свободы на срок до 3 лет. Ранее он был судим за кражу.