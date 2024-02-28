Генерал Агарков рассказал ростовским депутатам о действиях полиции во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Напомним, 22 — 23 июня 2023 года в Ростов-на-Дону вошли части ЧВК «Вагнер», которые заняли территорию и здание штаба Южного военного округа, а также окружили ведомственные здания, в том числе районный отдел полиции в центре города. При этом, как сообщал «Городской репортер», с вечера 22 июня в центре города сотрудников полиции не наблюдалось.