Генерал Агарков рассказал ростовским депутатам о действиях полиции во время мятежа ЧВК «Вагнер»

По словам генерала Олега Агаркова, крайне опасное развитие ситуации в городе удалось предотвратить благодаря слаженным действиям сотрудников ростовской полиции.
«Серьезным вызовом для донской полиции стало обострение оперативной обстановки 23 июня, связанное с вооруженным мятежом. Только благодаря слаженным действиям полиции, силовых ведомств удалось предотвратить крайне опасное развитие ситуации, избежать трагических последствий Никто в наших рядах не дрогнул в минуту опасности», — цитирует слова Агаркова издание «Блокнот — Ростов».
Напомним, 22 — 23 июня 2023 года в Ростов-на-Дону вошли части ЧВК «Вагнер», которые заняли территорию и здание штаба Южного военного округа, а также окружили ведомственные здания, в том числе районный отдел полиции в центре города. При этом, как сообщал «Городской репортер», с вечера 22 июня в центре города сотрудников полиции не наблюдалось.
Генерал Агарков, однако, отметил, что 50 донских полицейских получили личную благодарность президента России за действия во время мятежа ЧВК «Вагнер», а пятеро из них даже получили государственные награды.