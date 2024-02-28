Известный предприниматель трагически погиб во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня, 28 февраля, трагически погиб директор известного фитнес-центра. Мужчина сорвался с крыши здания, где расположен спортзал, сообщает ИА PrimaMedia.

Известно, что администрация фитнес-центра планировала оборудовать террасу для посетителей на крыше здания. По словам очевидцев, Роман Полторак решил самостоятельно измерить пространство рулеткой, но оступился и упал с высоты пятого этажа. Несмотря на все усилия, мужчину не удалось спасти.

В СУ СК РФ по Приморскому краю корр. ИА PrimaMedia рассказали, что на месте трагедии работают следователи.

Роман Полторак был широко известен во Владивостоке. Он стоял у истоков крупного танцевального центра, а затем открыл известный фитнес-клуб. И даже после этого приморец продолжал активно участвовать в танцевальной жизни дальневосточной столицы.