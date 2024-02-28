Известный предприниматель трагически погиб во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня, 28 февраля, трагически погиб директор известного фитнес-центра. Мужчина сорвался с крыши здания, где расположен спортзал, сообщает ИА PrimaMedia.
Известно, что администрация фитнес-центра планировала оборудовать террасу для посетителей на крыше здания. По словам очевидцев, Роман Полторак решил самостоятельно измерить пространство рулеткой, но оступился и упал с высоты пятого этажа. Несмотря на все усилия, мужчину не удалось спасти.
В СУ СК РФ по Приморскому краю корр. ИА PrimaMedia рассказали, что на месте трагедии работают следователи.
«Трагическая весть сегодня потрясла всех, кто знал Романа Полторака — талантливейшего, харизматичного, зажигательного танцора, предпринимателя, преподавателя, сделавшего немало для Владивостока в своей области», — написали в соцсетях его друзья.
Редакция ИА PrimaMedia приносит соболезнования родным и близким погибшего.