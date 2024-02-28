Осужден спасатель, не поверивший раненой девочке в Актюбинской области

В ходе судебного разбирательства Б. не признал свою вину, сказал, что первый звонок он расценил как детскую шалость. По словам подсудимого, так как первый звонок оборвался, он стал перезванивать И., но ее телефон не отвечал. После третьего звонка, он выяснил у потерпевшей ситуацию и передал ее сообщение в скорую медицинскую помощь.