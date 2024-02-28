Осужден спасатель, не поверивший раненой девочке в Актюбинской области

Судом установлено, что помощник оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Б. в период несения службы халатно отнесся к своим функциональным обязанностям, выразившимся в ненадлежащем и несвоевременном реагировании на сообщение несовершеннолетней И., позвонившей в службу 112 с просьбой оказания ей экстренной помощи.
Как установлено материалами уголовного дела, в ту ночь в квартиру, где жила несовершеннолетняя, проник Е., убил мать и брата пострадавшей, а ей нанес ножевые ранения. Только после третьего звонка, по истечении 50 минут сообщение пострадавшей было передано в скорую медицинскую помощь.
В ходе судебного разбирательства Б. не признал свою вину, сказал, что первый звонок он расценил как детскую шалость. По словам подсудимого, так как первый звонок оборвался, он стал перезванивать И., но ее телефон не отвечал. После третьего звонка, он выяснил у потерпевшей ситуацию и передал ее сообщение в скорую медицинскую помощь.
— Государственный обвинитель ходатайствовал о назначении Б. наказания в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Санкция ст. 371 ч. 1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.
При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, принял во внимание наличие на иждивении подсудимого малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.
Общественная опасность халатности заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее причинение существенного вреда здоровью потерпевшей, конституционным правам человека и охраняемым законом интересам общества.
Приговором суда Б. осужден на 6 месяцев ограничения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взыскан моральный вред на сумму 1 миллион тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.