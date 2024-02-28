Ему нужна «батарейка»: мальчик из Пермского края чуть не умер после отключения электричества

Появления сына родители ждали с нетерпением, заранее купили кроватку и игрушки. О том, что с ребенком что-то не так, мама узнала сразу после родов. Оказалось, у Кирилла — генетическое заболевание, нарушающее двигательную и речевую активность, и еще множество сопутствующих, например, эпилепсии и судороги. Из-за этого страдает кровоснабжение мозга и возникает нехватка кислорода.