Ему нужна «батарейка»: мальчик из Пермского края чуть не умер после отключения электричества

Жизнь 13-летнего Кирилла Останина из Лысьвы зависит от портативного оборудования, работающего от электросети. Мальчик постоянно подключен к кислородному концентратору, который снабжает организм кислородом.
Появления сына родители ждали с нетерпением, заранее купили кроватку и игрушки. О том, что с ребенком что-то не так, мама узнала сразу после родов. Оказалось, у Кирилла — генетическое заболевание, нарушающее двигательную и речевую активность, и еще множество сопутствующих, например, эпилепсии и судороги. Из-за этого страдает кровоснабжение мозга и возникает нехватка кислорода.
Врачи сразу предупредили: ребенок будет жить не больше трех лет, но Кириллу уже 13, и это огромная заслуга родителей, врачей и специалистов благотворительного фонда «Дедморозим».
К мальчику приезжает няня, чтобы дать родителям небольшую передышку, но главное, Кирилл получает профессиональное медицинское сопровождение на дому, ведь любое посещение больницы для парня оборачивается серьезными проблемами, так как иммунитет не справляется с легочными инфекциями.
Сейчас жизнь Кирилла зависит от портативного оборудования, работающего автономно от электросети. Не так давно на городских электросетях произошла авария, и ребенок из-за этого чуть не умер.
В ночь аварии мама Кирилла спала с ночником, поэтому сразу заметила моргание света. У ребенка перестали работать откашливатель и кислородная линия.
Когда коммунальщики выяснили причину, сказали, что ремонт будет долгий.
— Когда приехала «скорая», сын уже почти отключался. Я очень боялась, что мы не доедем до больницы, — вспоминает мама мальчика.
В больнице Кирилла подключили к автономному источнику энергии, который, к счастью, оказался свободен.
Чтобы больше таких историй, из-за которых жизнь мальчика висела бы на волоске, не случалось, для Кирилла Останина открыт сбор на портативный генератор. Он разорвет связь жизни мальчика с линией электропередач.