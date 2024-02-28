Суд в Новосибирске осудил экс-зампрокурора в деле о нападении с ножом на таксиста

Уголовное дело было начато по статье о покушении на убийство, которое позднее переквалифицировали на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело рассматривалось в Кировском районном суде, который признал Сафронова виновным и приговорил к трехлетнему лишению свободы. Однако так как Сафронов находился в СИЗО во время процесса, его освободили из зала суда.