Суд в Новосибирске осудил экс-зампрокурора в деле о нападении с ножом на таксиста

В Новосибирске экс-зампрокурора осудили за нападение с ножом на таксиста. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Сиб.фм».
Перед судом предстал бывший заместитель прокурора Ленинского района по обвинению в нападении на человека. Этот случай касается Владимира Сафронова, который также являлся адвокатом. В январе 2022 года он напал на водителя такси с ножом и скрылся, но вскоре был задержан.
Уголовное дело было начато по статье о покушении на убийство, которое позднее переквалифицировали на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело рассматривалось в Кировском районном суде, который признал Сафронова виновным и приговорил к трехлетнему лишению свободы. Однако так как Сафронов находился в СИЗО во время процесса, его освободили из зала суда.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске пресекли незаконную торговлю бензином.