Поджигателем склада Леруа Мерлен в Артеме оказался сотрудник компании — его заключили под стражу

Поджигателя склада Леруа Мерлен на два месяца отправили под стражу. Прокуратура Приморья поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении задержанного, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, около 11 утра 26 февраля, мужчина, работавший в магазине, из хулиганских побуждений поджег деревянный паллет на складе строительных материалов. Пламя быстро распространилось по помещению, охватив около 700 квадратных метров. Для его тушения понадобились усилия 45 человек и привлечение десяти единиц техники.
При осмотре места происшествия полицейские нашли признаки поджога и установили личность подозреваемого, который оказался 38-летним местным жителем. На него завели уголовное дело о поджоге из хулиганских побуждений.
С учетом позиции прокурора, суд вынес решение на два месяца заключить его под стражу.