Поджигателем склада Леруа Мерлен в Артеме оказался сотрудник компании — его заключили под стражу

По информации прокуратуры, около 11 утра 26 февраля, мужчина, работавший в магазине, из хулиганских побуждений поджег деревянный паллет на складе строительных материалов. Пламя быстро распространилось по помещению, охватив около 700 квадратных метров. Для его тушения понадобились усилия 45 человек и привлечение десяти единиц техники.